بلغت ويلز نهائيات مونديال قطر للمرة الأولى منذ 64 عاما بفوزها على أوكرانيا 1-0 في كارديف في نهائي الملحق الأوروبي.



وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة جناح أوكرانيا وقائدها أندري يارمولنكو الذي حول خطأ داخل شباك فريقه ركلة حرة سددها غاريث بيل في الدقيقة 34.



وكانت ويلز شاركت للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن في تاريخها في مونديال السويد عام 1958 عندما بلغت ربع النهائي وخسرت أمام البرازيل 0 -1 في مباراة غاب عنها نجمها جون تشالز بداعي الإصابة.



في المقابل، كانت أوكرانيا تمني النفس في بلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخها بعد مونديال 2006 في ألمانيا بقيادة أسطورتها اندري شفتنشكو، لاسيما في ظل الحرب الدائرة فيها اثر الغزو الروسي لكن ويلز كان لها رأي آخر.



وبفوزها، لم تخسر ويلز أي من مبارياتها الـ 19 الأخيرة على أرضها في مختلف المسابقات (13 فوزا و6 تعادلات) وهي أفضل سلسلة في تاريخها.



في خضم الاحتفالات الصاخبة للويلزيين بالتأهل قاد بيل لاعبي منتخب بلاده باتجاه مدرجات الأوكرانيين لتحيتهم.



وقال مدرب ويلز روبرت بايج «نحن على دراية تامة بما يجري. أردنا فقط أن نظهر تقديرنا لهم. إنهم يستحقون الكثير من الثناء على ما فعلوه. أردنا أن نظهر لهم هذا الاحترام».



وقال مدرب المنتخب الأوكراني أولكسندر بيتراكوف «لدينا حرب مستعرة في جميع أنحاء البلاد، والنساء والأطفال يموتون يوميا، ودمر الروس بنيتنا التحتية»، مضيفا «يريد الروس أن يؤذونا لكن الأوكرانيين يقاومون.

نريد فقط دعمكم، لفهم ما يحدث في الوطن. لا سمح الله أن يحل بكم ما حل بنا لكي تشعروا بما نشعر به في أعماقنا».