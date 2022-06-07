بيروت - بولين فاضل



بمبادرات فردية، يحتضن لبنان مهرجانات تكريمية تهدف في الدرجة الأولى الى إعادة لبنان على خارطة الفن والإبداع والفرح بعدما حولته الأحداث على مدى سنتين أو أكثر إلى مكان مقفر إلا من الحزن والأسى والغصة، ولاسيما منها جريمة مرفأ بيروت التي لم تختف بعد معالمها ولم تبرد بعد نفوس أهالي ضحاياها.

من هذه المهرجانات ما شهده بالأمس مسرح كازينو لبنان العريق تحت عنوان «مهرجان الزمن الجميل» حيث أضاءت فضاءه نخبة من نجوم لبنان ومصر وسورية ينتمون الى زمن الأصالة الغابر، أو ما يحلو للبعض تسميته بالزمن الجميل.

والمهرجان الذي يعود الفضل في صنعه للطبيب التجميلي لأبرز المشاهير د.هراتش ساغبازاريان اختار في النسخة الخامسة منه تكريم 21 اسما تقدمهم نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان الكبير هاني شاكر والممثلة المصرية العملاقة صفية العمري والممثلة اللبنانية المصرية مادلين طبر إضافة الى أسماء غائبة حاضرة من لبنان وسورية من بينهم جورجيت صايغ ومايا يزبك وماري سليمان وغيرهم.

وقد كانت لمسات د.هراتش جلية على وجه الفنان هاني شاكر الذي بدا كما اعتبره كثيرون «صغران عشرين سنة» وهو الثناء الذي علق عليه بالقول: «ماعرفش بصراحة.. منذ خطر في بالي تطويل ذقني وكل الناس يقولون لي «إنت صغرت»، وأنا سعيد بنظرتهم لي، لكن الأمر لا يخلو من اللمسات الواضحة لصديقي د.هراتش وهو دكتور رائع والله أكبر عليه».

ولم يفت الفنان هاني شاكر الإجابة عن التساؤلات بشأن منع بعض فناني المهرجانات في مصر من الغناء، فأكد أن الحفاظ على قيمة الفن هو واجب عليه كنقيب للموسيقيين وهو ليس ضد التجديد والغناء الشعبي، لكن كل ما يطلبه ومجلس النقابة هو تنظيم الأمور بحيث يكون للنقابة رقابة على من يقدم فناً.

وعما سيحصل مستقبلا مع المغنيين حمو بيكا وحسن شاكوش، أوضح شاكر أن حمو بيكا ليس في النقابة وقد تقدم مرتين واللجنة أسقطته، أما شاكوش فقد قدم أخيرا التماسا والنقابة ستناقش الأمر في اجتماعها المقبل وتتخذ القرار المناسب لو شعرت بأن شاكوش استفاد من المرحلة الفائتة وأدرك أنه أخطأ بتقديمه على المسرح أشياء لا تليق بالنقابة وبه كفنان.



أما نجمة «ليالي الحلمية» صفية العمري التي فتح لها صالون الشرف في مطار بيروت الدولي حالها حال النقيب هاني شاكر، فأبدت امتنانا وتأثرا بهذا التكريم، متمنية أن يكون مشوارها الطويل مؤثرا ومهماً بعد 100 فيلم و40 مسلسلا و5 مسرحيات.

العمري أثنت على الممثلة نادين نسيب نجيم قائلة إنها تموت فيها وتعتبرها ممثلة قوية جدا جدا.

وعن نصيحتها للممثلات الحديثات العهد، قالت: «يا ريت ياخدوا الموضوع جد لأن الفن ليس مجرد تصوير وحضور على السوشيل ميديا.. أحيانا أشعر بأنني أتفرج على موديل لا على ممثلة بينما أنا عايزة شوف مجهودها وعملها ومذاكرتها والكاراكتير يللي بتقدمه».