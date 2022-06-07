دمشق ـ هدى العبود



بدأت كاميرا المخرج وائل رمضان بالدوران في دمشق إيذانا بانطلاق تصوير الفيلم السينمائي «كازي روز» من إنتاج جميل الغيث، وقصة رنا العضم وعلاء المهنا وحوار نعيم الحمصي، والمنتج المنفذ جود فيلم ليامن ست البنين والتعاون الفني لسلاف فواخرجي وشادي علي.



الفيلم اجتماعي كوميدي تدور أحداثه ضمن إطار التشويق والإثارة داخل مطعم «روز» الذي يجمع أشخاصا عدة من فئات وطبقات اجتماعية متعددة ومختلفة، وفي إحدى السهرات يتعرضون لظرف داخل المطعم يجعلهم يعيشون لحظات من الخوف والتناحر أحيانا والتقارب أحيانا أخرى، حيث تتكشف الأقنعة وتسقط، ولاسيما عندما تقترب اللحظات الأخيرة من حياة هؤلاء الأشخاص.



وفي تصريح «الأنباء» قالت المؤلفة رنا العضم: أرجو ان أوفق لأنها تجربتي الأولى في عالم الكتابة وجاءت بالمشاركة مع علاء مهنا، وهذا المشروع بدأت بالاشتغال عليه منذ أكثر من ستة أشهر، وتحضيرات العمل المتسارعة بدأت منذ أكثر من شهرين والفيلم يحوي في خطوطه الدرامية خطوطا كوميدية إضافة إلى الأكشن الذي يفرضه الحدث الأساسي للفيلم.



ونوهت العضم بأن مشاركتها ستكون عبر شخصية دارين إحدى الشخصيات التي تتواجد ضمن المطعم وتنطلق الأحداث منه.



ويجمع الفيلم في قائمة أبطال كل من وائل رمضان، وفاء موصللي، ميرنا شلفون، يزن خليل، جيني إسبر، بشار إسماعيل، جمال العلي، أندريه سكاف، طارق مرعشلي، رنا العضم، وائل زيدان، هدى شعراوي، مصطفى المصطفى، مريم علي، سليمان رزق، فرح خضر، غسان عزب، مازن عباس، أسامة السيد يوسف، حنان اللولو، رضوان القنطار، حمزة رمضان، إضافة إلى ضيف الشرف فايز قزق.