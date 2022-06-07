القاهرة - محمد صلاح



تعيش الفنانة دانا حمدان حالة من الحزن والغضب بسبب عدم قيام صناع الدراما المصرية بترشيحها في الأعمال الفنية منذ فترة، ورغم تأكيدها على ثقتها بموهبتها وقدراتها كممثلة مميزة، لدرجة أنها وجهت الأسئلة للمخرجين والمنتجين عن مدى اقتناعهم بموهبتها ونجاحها في تجسيد أعمالها السابقة أم أن هناك أسبابا أخرى؟ تتمنى أن تجد إجابة عنها لتتخلص منها وتنطلق الى دنيا النجومية.



وأشارت دانا الى أنها تسعى لتعويض غيابها الفني من خلال نشر فيديوهاتها عبر «السوشيال ميديا» سواء بتقديم إعادة لأشهر المشاهد السينمائية أو عمل اسكتشات فنية، ووجدت نفسها في تلك الفيديوهات، خاصة مع التجاوب الشديد من متابعيها وإشادتهم بها بقدراتها كممثلة.