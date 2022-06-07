القاهرة - خلود أبوالمجد



نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ«إنستغرام» صورة لها ظهرت خلالها أثناء تواجدها في أحد المستشفيات، ولم توضح تفاصيل إصابتها، مكتفية بالتعليق على الصورة التي نشرتها كاتبة: «الحمد لله على نعمة الصحة».



وكانت ياسمين قد أصيبت بوعكة صحية، تعافت منها في سبتمبر الماضي، بعد إجراء عدة عمليات جراحية في سويسرا، وطمأنت جمهورها على صحتها من خلال رسالة قالت فيها: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله، عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا».