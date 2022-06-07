أصدرت الفنانة مايا دياب أغنية «إمي يا إمي» تزامنا مع يوم الطفل، وهي أغنية خاصة للأمهات اللواتي ينجبن أطفالهن قبل اكتمال نموهم الطبيعي مع مشاكل صحية يعانون منها طوال حياتهم.



والأغنية من كلمات منير بوعساف، ألحان وتوزيع هادي شرارة وقد صورتها مايا بطريقة عفوية مؤثرة مع المخرج رجا نعمة.



وهذا العمل هو ثمرة تعاون بين مايا و«neonate fund» التي اختارت الفنانة لتوصل هذه الرسالة من خلال صوتها ووجودها مع الأطفال ودعم الجمعية.



وتعليقا على هذا العمل، قالت دياب، حسب مجلة «لها»: «‎من أصعب اللحظات اللي بتعيشها الأم في حياتها هي اللحظة اللي بتعرف إنه بداخلها طفل مريض أو رح يخلق قبل أوانه مع كل مشاكل الولادة المبكرة، وممكن ما يقدر يكمل الحياة إلا بمرض معين ومشاكل صحية ما بحس فيها إلا هي».



وأضافت: «إمي يا إمي.. أغنية أقدمها لكل أم عانت وشفيت من معاناتها، ولكل أم بعدها عم تعاني مع طفل خلق قبل وقته الطبيعي بمشاكل ما بتخلص كل العمر».