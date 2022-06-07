دمشق ـ هدى العبود



أكدت الفنانة السورية أمانة والي لـ «الأنباء» أنها تتحضر للوقوف أمام كاميرا المخرج نعيم الحمصي من خلال المسلسل الكوميدي «حنكش» لتجسد حياة زوجة ضابط مهم، وتعيش معه عالما آخر مليئا بالكوميدية البوليسية المهمة، والهدف من ذلك إيصال رسائل مهمة مجتمعية تجسد الواقع المعيش في سورية، والعمل من إنتاج شركة «قبنض» للإنتاج الفني ومن تأليف وإخراج نعيم الحمصي والتصوير سيكون بمدينة دمشق.



وعن «جوقة عزيزة»، قالت: شاركت من خلال شخصية أم شكري، لكن مع الأسف هناك من امتنع عن مشاهدة العمل منذ عرض الحلقة الأولى، والعكس صحيح هناك من انجذب للأحداث وتابع العمل من خلال حدث ما لمعرفة ماذا سيحصل مثل شخصية كشكش للفنانة رنا العضم وتوبتها وسجودها على سجادة الصلاة تستغفر الله، هذه الشخصية مثيرة للجدل وللمتابعة.

وتضمنت تفاصيل شامية مهمة مثل التطرق لبيت دعارة على عكس بيوت الدعارة المصرية وهذا يعتبر لصالح نجاح المسلسل، خاصة ان بعض المومسات عملن لصالح وطنهم ضد المستعمر الفرنسي، وهذا مثبت تاريخيا «كما ان الديكورات كانت جميلة جدا ومقنعة والأزياء لطيفة جدا»، وعلينا ألا ننكر أن الفنان سلوم حداد أبدع من حيث الأداء بالإضافة الى باقي الفنانين مثل عاصم حواط، وائل زيدان، يحيي بيازي، ومن خلال الأنباء أدعو الناس لمشاهدة العمل للمرة الثانية بهدوء، وأنا واثقة أنهم سيغيرون آراءهم، وعلينا ان نكون صادقين، فالفنانة نسرين طافش بطلة العمل ممثلة جيدة، وقدمت أعمالا سابقة كانت ناجحة ومشاهدة.



وعن بطولتها من خلال مسلسل «يوما ما»، قالت: مع الأسف لم أشاهد العمل أثناء العرض لأنه كان يعرض صباحا، لكن الانطباع لدى الناس وصلني حيث كانوا ينتظرون عرض أحداثه الهامة من خلال زوجة رجل أعمال نذرت نفسها وحياتها للاعتناء بهذه الشريحة المهمشة من قبل المجتمع، لكنني اكتشفت ان زوجي يعمل بتجارة الأعضاء والممنوعات، ويحصل نفور كبير بيننا لأنني أتمتع بحس إنساني كبير، وهو عكس ذلك، وهذا انعكس على أسرتي المكونة من صبي وبنت وعلى حياتي بشكل عام، والمسلسل من إخراج عمار،



التصوير كان بمنطقة داريا التي كانت مسرحا للهيب الحرب السورية والمسلسل لم يعرض حتى اللحظة.. انتظرونا.



وعن عدم مشاهدة أعمال مسرحية لها بعد مسرحية «الأشجار تموت واقفة»، قالت: نعمل اليوم على مسرحية ستبصر النور بداية الموسم الشتوي القادم بإذن الله وأنا أخذت عهدا على أمانة ان يكون لي على الأقل عرض مسرحي أو اثنان كل عام، كما أنني صورت ثلاثة لوحات من «بقعة ضوء»، ولم استطع الالتزام بباقي اللوحات بسبب التزامي بتصوير مسلسل «بيروت 3003» الذي جسدت من خلاله «أم ولديها ابن» معتصم النهار «وبنت جسدت الدور زينب بارافي» وتشاء الأقدار ان تموت خطيبته وتبدأ المشاكل بيني وبين ابني.