القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتبارا من يونيو الجاري.

وأوضح المركز، في بيان، أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتبارا من يونيو الجاري.



وأشارت إلى استمرار صرف المعاشات لجميع حاملي البطاقات التقليدية بداية من شهر يونيو الجاري من خلال آليات الصرف الأخرى لحين الانتهاء من تحويل البطاقات إلى كروت ميزة، وهي «تحويل المعاش على الحساب الجاري الشخصي للمستفيد - أو من خلال المحافظ الإلكترونية»، مشددة على أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.



وفي سياق متصل، تم تحديد



3 آليات لصرف المعاشات بداية من شهر يونيو الجاري، أولاها الصرف عبر بطاقة ميزة، حيث يمكن لصاحب المعاش التوجه الى أقرب مكتب تأمينات.