شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، عرضا استعراضيا للبطل المصري محمود عبدالحميد نور الدين (الشهير بمحمود لالا)، والخاص بمحاولة أولية لشد طائرة ركاب لشركة «سمارت للطيران» بأسنانه، من اجل دخول موسوعة غينيس للارقام القياسية، وذلك بمطار القاهرة الدولي.



واستطاع محمود عبدالحميد سحب طائرة ركاب وتحريكها بعد توصيلها بحبل ووضح «الرباط» بين فكيه وسحبها لمسافة حوالي 6.20 متر تقريبا، بوزن 14 طنا و175 كغم، وذلك تمهيدا لمخاطبة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسجيل أقوى فك وكسر الرقم القياسي السابق.



وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على دعم الشباب المصري، وتوفير كل ما يلزم لهم لتحقيق العديد من الانجازات بالمحافل الرياضية الدولية والقارية والاقليمية للارتقاء بالحركة الرياضية، في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.. مشيرا الى حرص الدولة المصرية على تشجيع اصحاب القدرات الاستثنائية.



واعرب الدكتور اشرف صبحي عن سعادته بنجاح البطل المصري محمود عبدالحميد في المحاولة الاولية لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، في انجاز يضاف لسجل الانجازات المصرية في الرياضة، مشيرا الى ان هذه المغامرة تعد الاولى من نوعها، والتي يتم تنفيذها داخل مطار القاهرة لتعطي رسالة للعالم ان مصر قادرة بفضل ابنائها الشباب على فعل المستحيل.



من جهته، اكد وزير الطيران المدني على دعمه ومساندته للنماذج المصرية الناجحة، وسعيه لتقديم كافة اوجه الدعم لهم، للاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات لهم ولوطنهم الغالي مصر.. مؤكدا ترحيب الوزارة بالتعاون الدائم بالتنسيق المثمر مع وزارة الشباب والرياضة لدعم مثل هذه المبادرات التي تبرز المواهب المصري المتميزة.



فيما تقدم البطل محمود عبدالحميد بالشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، لجهودهما الكبيرة ومساعدته من خلال توفير وتجهيز كافة الاجراءات والاستعدادات التي تم تنفيذها لتسجيل الرقم القياسي بموسوعة غينيس، معربا عن سعادته بهذا الانجاز الذي يحسب للرياضة المصرية، لافتا إلى انه مستمر في طريق الانجازات وعازم على كسر المزيد من الأرقام القياسية في المستقبل.