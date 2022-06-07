القاهرة - ناهد إمام



قال رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، م.محمد عبدالمقصود، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز شباب مدينة أكتوبر الجديدة بقطاع «د» بمنطقة الـ 800 فدان، ويجري وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لتسليمه إلى الجهات المعنية بوزارة الشباب والرياضة لتشغيله.



وأضاف رئيس الجهاز أنه يجري طرح تنفيذ مركز شباب آخر بالمنطقة «ب» غرب المطار، ويجري أيضا طرح تنفيذ مشروع ناد اجتماعي على مساحة 25 فدانا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار استكمال المشروعات الخدمية لتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.



بدوره، أوضح نائب رئيس الجهاز، م.وليد عبدالرحمن، أنه تم تنفيذ مركز شباب أكتوبر الجديدة على أعلى مستوى يليق بساكني المدينة، وأن المركز يخدم مشروعات وحدات منخفضي الدخل «الإسكان الاجتماعي» ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الـ 800 فدان، وقد تمت إقامته على مساحة 15 ألف متر مسطح، ويتكون من مبنى اجتماعي و3 ملاعب رياضية وحمامي سباحة، ومنطقة ألعاب أطفال، والمتوقع افتتاحه في 30 يونيو الجاري.