القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التكامل الاقتصادي بين مصر والعراق والأردن يعزز قدرات «الإطار الثلاثي» سياسيا واقتصاديا، وقال إن «التكامل الاقتصادي ما بين الدول الثلاث يعزز الفائدة التي تعود على شعوبنا من المشروعات المشتركة».



وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والأردني أيمن الصفدي في بغداد، أن «التكامل الاقتصادي فيما بيننا يعد مركزا مهما وما تدره هذه المشروعات المشتركة من فوائد على شعوب البلدين من حيث توفير فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد والبنية الأساسية المرتبطة بهذه المشروعات، سواء في النقل والمواصلات والربط الكهربائي، وما تتيحه من فرص لتكثيف القدرة الصناعية وتوفير الطاقة والاستفادة من البنية الأساسية في الدول الثلاثة في إطار التصدير».



وأشار شكري إلى أن هناك تواصلا وتنسيقا بين الدول الثلاث إزاء القضايا الإقليمية والدولية باعتبارها علاقة متكاملة نسعى من خلالها إلى التأثير وتعزيز مكانتنا وقدراتنا السياسية لتحقيق الاستقرار والحفاظ على المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة.



وأكد وزير الخارجية أهمية تنوع مراكز تصدير النفط العراقية لتحقيق المرونة الاقتصادية التي تعزز من العائد المرتبط بالمورد والثروة العراقية.



من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي أنه بحث مع الجانبين المصري والأردني مستقبل العمل المشترك في الإطار الثلاثي، وكيفية التعاون والعمل في بناء التكامل الاقتصادي وكيفية مواجهة خطر الأمن الغذائي.



وقال حسين إن «هذه الزيارة تعد ضمن السياقات الموجودة بين الإطار الثلاثي (العراق ومصر والأردن)، وذلك لعقد اجتماعات مستمرة حول قضايا تخص البلدان الثلاثة والمنطقة والعالم».



بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني ضرورة التعاون المشترك بين كل من مصر والأردن والعراق من أجل زيادة القدرة على مواجهة التحديات الكثيرة والمتنامية في المنطقة.

وقال الصفدي إن «أبرز التحديات التي تواجهنا ترتبط بتبعات الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الغذائي والطاقة وأسعار السلع وأيضا فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية التي نعمل جميعا من أجل تجاوزها وبالتالي تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي نحتاجه جميعا».