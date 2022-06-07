أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تغطي خطط وتوجهات الاستثمارات القطرية، ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي.



جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء امس حول النشاط المكثف، واللقاءات المتعددة، للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال زيارته لدولة قطر، حيث التقى رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وعدد من كبرى الشركات القطرية أعضاء الرابطة، وذلك لفتح قنوات اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال القطري، تمكنهم من معرفة آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيدا لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وعرض مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي الرابطة لدراستها، واختيار المشروعات الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته.



وعرض على رجال الأعمال القطريين أهم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية، فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الأنظمة المختلفة للاستثمار في مصر، ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أنه تم تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.



ودعا المستشار محمد عبدالوهاب، الشركات القطرية لزيارة مصر خلال شهر سبتمبر المقبل للاطلاع عن قرب على تطور بيئة الاستثمار، والتحسن الهائل في البنية التحتية التي تخدم الأغراض الاستثمارية، كما تم الاتفاق على قيام هيئة الاستثمار بعقد لقاءات عمل ثنائية بين مجتمع الأعمال المصري والقطري لتنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.



من جانبه، أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، أهمية التعاون بين البلدين، مشيدا بتجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، مشجعا الشركات القطرية على دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.



وأضاف أن الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر لتنمية تعاونهما في القطاعات الاستثمارية كثيرة ومتنوعة، خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، فضلا عن الاستثمارات بقطاعات المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وذلك لبحث زيادة الاستثمارات القطرية في مصر من خلال الشركات التابعة للجهاز.



وأشار عبدالوهاب إلى أن هيئة الاستثمار تعمل على تشجيع كل الاستثمارات القطرية، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها مصر للمستثمرين، فضلا عن تحقيق عائد مرتفع للاستثمارات القطرية المستهدف جذبها إلى مصر.



وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التي من شأنها توفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية وتوفير فرص العمل.



وبحث عبدالوهاب، مشاركة جهاز قطر للاستثمار في عدد من المشروعات الاستراتيجية، مؤكدا إمكان الحصول على الرخصة الذهبية، وهي رخصة واحدة تمنح للمشروعات الاستراتيجية أو القومية والتي تشمل كل تراخيص البناء والتشغيل، حيث أبدى الرئيس التنفيذي للجهاز القطري رغبته في الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، خاصة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تمثل أولوية لدى الجهاز خلال الوقت الراهن، بالإضافة إلى دراسة الدخول في شراكات استثمارية مع عدد من الشركات المصرية، والتي حققت نجاحات كبيرة محليا وإقليميا وخاصة الشركات الناشئة.



واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي يحرص الجهاز القطري على دراستها، وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية مع الشركات القطرية، وتأكيد حرص هيئة الاستثمار على دعم تلك الشركات لبدء نشاطها في السوق المصرية.



كما اجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة مع رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة، والمكتب التنفيذي لها، وذلك لمناقشة سبل زيادة استثمارات المجموعة في مصر من خلال الشركات التابعة لها، والتي تبلغ ما يقرب من 1.1 مليار دولار، وتمتلك عدة فنادق ومشروعا عقاريا في منطقة التجمع الخامس جار تنفيذ المرحلة الأولى منه.



وأكد عبدالوهاب حرص الهيئة على تقديم الدعم الكامل للمجموعة لتنفيذ خططها التوسعية في مصر، والتي تشمل إقامة عدة فنادق في مختلف محافظات مصر، وإنشاء مجمع طبي متكامل، وتنفيذ مشروعات صناعية في مجال صناعة الأعلاف.