بمناسبة اليوم العالمي للبيئة وفي مبادرة تطوعية لتجسيد قيمنا الأساسية بدعم وتعزيز مشاركة موظفي مجموعة الملا في الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى الحفاظ على صحة البيئة وبناء مجتمع أفضل، نظمت مجموعة الملا بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة في الكويت يوما تطوعيا لموظفيها للمساهمة في المحافظة على نظافة الشواطئ، حيث أقيمت هذه المبادرة المشتركة يوم السبت 4 يونيو 2022 على شاطئ عام في منطقة الشويخ.



ولاقت هذه المبادرة للمسؤولية الاجتماعية إقبالا كبيرا من العديد من موظفي مجموعة الملا، حيث شهدت مشاركة زملائنا من مختلف قطاعات المجموعة، كقطاع السيارات وشركة الملا الهندسية، وشركة الملا للصيرفة، وشركة الملا للتمويل، وشركة الملا للإجارة والتأجير وغيرها من القطاعات ضمن المجموعة بالتعاون مع أعضاء فريق الهيئة العامة للبيئة.



هذا، ونلتزم في مجموعة الملا بدعم كافة الأنشطة والمبادرات البيئية والاجتماعية التي تعزز من قدراتنا في إدارة وتطوير بيئة مناسبة وصحية لمجتمعنا بشكل أفضل.