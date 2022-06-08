بشرى شعبان



أسفرت جولة فريق مبارك الكبير للتفتيش على الاماكن المكشوفة خلال وقت الظهيرة على اكثر من 12 موقعا لمشاريع بناء في منطقة المسايل أمس، عن تسجيل وضبط اكثر من 50 عاملا لعملهم اثناء فترة الحظر من الساعة 11 الى 4 عصرا وتم تحرير انذارات بتلافي المخالفة.



وقال رئيس الفريق م.حسين البناي خلال الجولة التي رافقت «الأنباء» خلالها الفريق ان الحملة التفتيشية المفاجئة تمت على 12 موقعا في محافظة مبارك الكبير.



وأضاف البناي في تصريح لـ«الأنباء» ان الهيئة العامة للقوى العاملة حريصة على المحافظة على سلامة العمالة دون الاضرار بالمشاريع ومصالح أصحاب العمل، مؤكدا ان تطبيق القرار يأتي التزاما بالمواثيق والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الكويت للمحافظة على الحقوق العمالية، محذرا من مغبة الوقوع في مخالفة القرار رقم 535/ 2015 المعني بحظر تشغيل العمالة تحت اشعة الشمس الحارقة.



وبين أن الهيئة ستتبع كل الاجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث إن وقوع المخالفة وتكرارها يعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية، وما يترتب على ذلك من اغلاق ملف الشركة المتورطة إلى جانب الغرامات المالية، وفي حال تكرارها سيتم تحرير مخالفة رسمية بذلك، ويترتب على ذلك تفعيل الاجراءات بدءا من الاحالة إلى الجهة القانونية مرورا بإغلاق الملف وتغريم المخالف 100 دينار عن كل عامل، موضحا انه عند تكرار المخالفة ستتم مضاعفة الغرامات المالية.



ورد على سؤال حول ما اذا كانت العمالة مسجلة على شركة اخرى لاسيما ان المواقع التي شملتها الحملة عبارة عن قسائم سكنية فهل يتحمل صاحب القسيمة مسؤولية، ذكر البناي ان فرق التفتيش تتعامل مع المقاول ولا علاقة لها بمالك القسيمة وهناك حالات يحصل فيها المقاول على عقد بالباطن من الشركة الاساسية وهو قانوني ونحرر المخالفة باسم العمالة والشركة، وفي حال كانت العمالة لا علاقة لها بالشركة نرفع كشفا بأسمائهم وأسماء الشركات الى ادارة تفتيش العمل بالهيئة لمخالفتهم قانون العمل وفي هذه الحالة تكون المخالفة مخالفتين.