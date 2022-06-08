عبدالعزيز الفضلي



استأنف وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب أمس استقبال المراجعين بعد توقف خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا. وقال اليعقوب في تصريح للصحافيين إنه بتشجيع ودعم من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، نعود مرة أخرى للميدان واستقبال المراجعين وأولياء الأمور ومنتسبي الوزارة، وذلك ضمن سياسة القلب والباب المفتوح، مضيفا: اليوم بالنسبة لنا يوم بهجة وسرور، حيث نقوم بالتواصل مع الجمهور وخدمتهم لتحسين الاتصال عبر جميع مستويات العمل، والمساعدة في تلبية الحاجات وحل مشكلات منتسبي «التربية» سواء بالقطاع الإداري أو الإشرافي أو التعليمي أو أولياء الأمور ومعالجة القضايا والتحديات بشكل استباقي. وأضاف: نعمل على تشجيع المناقشات السليمة والبناءة وقياس وجهات النظر المختلفة حول الرضا الوظيفي والإدراك في مكان العمل، مشددا على أهمية بناء الثقة مع الموظفين فيما بينهم ومؤسستهم ونشر ثقافة اتقان العمل وقدسيته وتعزيز بيئة من التعاون والأداء العالي والاحترام المتبادل بين الإدارة العليا والموظفين وتشجيع التواصل الدائم.