شكّلت جمعية الهلال الأحمر الكويتية مجلس إدارتها الجديد للعام 2023/2022 برئاسة د.هلال الساير، وأنور الحساوي نائبا للرئيس، وعبدالله الحميضي أمينا للصندوق، ومها البرجس أمينا عاما، وعضوية كل من حمد البحر، وفوزية النصار ووليد النصف، ود.خالد الصبيح، ووفاء القطامي. يذكر أن د.هلال الساير يتبوأ منصب رئاسة مجلس إدارة الجمعية منذ 2014 وذلك خلفا للرئيس السابق المرحوم برجس حمود البرجس.



بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير في تصريح صحافي، عقب عقد «الهلال الأحمر» جمعيتها العمومية العادية للسنة المنتهية في 2021 أن نتائج الانتخابات تصب في مصلحة العمل الإنساني، كاشفا عن مضاعفة المساعدات بتوجيهات من القيادة السياسية، مشددا على استمرار الجمعية في تقديم الدعم لجميع الفئات داخل الكويت وخارجها، ترسيخا لمبادئ العمل الإنساني.



وأضاف الساير أن الجمعية تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات للمحتاجين في دول العالم، مبينا أن ذلك يتزامن مع تطوير دائم لأساليب الجمعية وخططها في سبيل إنجاح مهامها الإنسانية، موضحا أنها واصلت جهودها الوطنية المبذولة للحد من جائحة كورونا وشاركت من خلال متطوعيها في الأعمال التطوعية لدعم جهود الدولة في عدة أماكن ومنها محجر الخيران الصحي ومركزا مشرف وجسر جابر للتطعيم.



وذكر أن «الهلال الأحمر» عملت خلال الجائحة على توزيع المساعدات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومواد التنظيف والمستلزمات الطبية والكمامات على الأسر المحتاجة والعمالة الهامشية ومؤسسات الدولة وسعت لتقديم خدمات إنسانية متميزة لسد احتياجات الحالات الأشد ضعفا.



وفي سياق متصل، أشاد سفير جمهورية قبرص لدى الكويت مايكل مافروس بالجهود الإغاثية والإنسانية الكبيرة التي تبذلها الجمعية استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة في الكثير من بلدان العالم، مشيرا إلى أنها جهود ستظل محل عرفان وتقدير من العالم والمنظمات الدولية.



وأعرب مافروس عقب لقائه الساير أمس، عن تقديره لدورها في مساندة الشعوب التي تتعرض للكوارث الطبيعية والحد من معاناتهم الإنسانية.