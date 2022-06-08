صرح مراقب الإعلام المتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد سالم المري بان عمل البيت لا يتوقف طوال العام وأنه مستمر في تنفيذ مشاريعه الخيرية داخل البلاد والتي تستفيد منها الكثير من فئات المجتمع.

وقال المري إن من هذه المشاريع مشروع الرحمة الخيري لكفالة الأيتام والأرامل، ومشروع التكافل الخيري لمساعدة المطلقات، ومشروع البر لرعاية المسنين، ومشروع الأمل الخيري لرعاية أسر السجناء، ومشروع الأسر المتعففة.

وأوضح المري أن هذه المشاريع التي تنفذ داخل البلاد، يمكن للمتبرعين دعمها والتبرع لها من خلال موقع بيت الزكاة على الإنترنت، أو تطبيق البيت للهواتف الذكية، أو من خلال زيارة صالة المحسنين في مقره الرئيسي بمنطقة السلام، أو مراكزه الإيرادية المنتشرة قرب الجمعيات التعاونية، ومكاتبه في مجمعي 360 والأفنيوز ومطار الكويت الدولي قاعة T4.

كما يمكن للأسر الطالبة للمساعدة داخل البلاد تقديم طلباتهم من خلال موقعه على الإنترنت وإرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت حجتها خلال أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا دون الحاجة للعناء ومراجعة أفرعه مباشرة.

وأوضح المري أن إجمالي المساعدات المالية التي قدمها بيت الزكاة خلال مايو الماضي 1.7 مليون دينار، استفادت منها 5.526 أسرة داخل البلاد من مختلف الفئات.