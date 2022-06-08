دارين العلي



أكدت الخبيرة البيئية الأستاذة في جامعة الكويت د.فهيمة العوضي أن حدوث زلازل في البلاد كان متوقعا إثر دراسة خلصت الى إمكانية وقوعها في الكويت مع مرور الزمن بالرغم من أنها ليست مركزا أو بؤرة لذلك، بسبب امتداد عروق جبال زاغروس الى الخليج العربي، وهذا ما حدث فعلا خلال السنوات الأخيرة. وقالت العوضي إن الزلازل تحدث بسبب التصدع تحت الطبقات الأرضية ما يحرك جزءا من الطبقة تحت جبال زاغروس التي تمتد عروقها الى الخليج العربي والمسطحات القريبة منها تكون دائما عرضة للحركة وزلازل إيران التي حدثت وتحدث بسبب ذلك.



وعن تأثير العوامل البشرية في ازدياد احتمالية حدوث زلازل، لفتت الى أن الدراسات التي أجرتها بعض الدول وتحديدا أميركا وكندا والصين لاحظت علاقة وطيدة بين التنقيب عن النفط والزلازل وخاصة ضخ المواد في التكسير الهيدرولوجي لتجميع النفط، فهذا المزيج يسير في الطبقات الأرضية ما يؤثر في الصدوع الموجودة فيها، ما يعني أننا كلما حفرنا اكثر كلما ضخينا اكثر ووصلنا الى الطبقات الهشة ما يزيد احتمالية التأثير عليها.



وأضافت: في الكويت يجب أن تبت شركة النفط في هذا الأمر، فهي المعنية بالشأن النفطي، مشددة على ضرورة إجراء دراسات متعلقة بمركز الزلزال وبعده عن مناطق الحفر وعلاقته بالضخ وحجمه، مؤكدة أن الكويت لا تتحمل نشاطا زلزاليا لأن الأراضي مسطحة والطبقات الأرضية رملية وليست صخرية، مشددة على ضرورة وضع كود للبناء بالكويت من قبل المعنيين في الدولة لتوضيح محاذير ومعايير البناء.