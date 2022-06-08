ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أمس أن نادي تشلسي الإنجليزي دخل في سباق التعاقد مع الدولي البرازيلي غابريل جيسوس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي مان سيتي، بهدف الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية.



وأوضحت الصحيفة إن «البلوز» يواجه منافسة شرسة من ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، بعدما تعثر الأخير في ضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان الذي فضل تجديد التعاقد مع ناديه الفرنسي.



وأشارت الصحيفة إلى أن جيسوس أبدى رغبة في مغادرة ناديه الإنجليزي، بعدما تعاقد مع الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، ما جذب اهتماما من قبل عدة أندية مثل أرسنال وتوتنهام أيضا.



وكان صاحب الـ 25 عاما، قد انتقل إلى مان سيتي في عام 2016 قادما من نادي بالميراس، وشارك الموسم الماضي في 41 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل 14 هدفا وصناعة 12 آخرين.



ولا يمانع مان سيتي رحيل المهاجم البرازيلي خاصة بعد التعاقد مع هالاند.