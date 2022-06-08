دافع مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف عن تسويق «المانشافت»، مؤكدا أن هذا يصب لمصلحة كرة القدم وصولا إلى أدنى المستويات القاعدية. وقال بيرهوف في تصريحات لموقعي «سبوكس» و«جول» الإخباريين: «بينما يذهب الكثير من الدخل من الأندية للاعبين ووكلاء اللاعبين، يذهب 85% من الدخل لدينا إلى المستويات القاعدية». وأضاف: «تسويق المنتخب الألماني ضروري لأن الاتحاد يحتاج إلى المال من أجل تطوير كرة القدم على المستويات القاعدية وكذلك من أجل الإيفاء بمسؤولياته الاجتماعية».



وكان تسويق المنتخب الألماني قد أثار مواجة انتقادات على نطاق واسع في الأعوام الأخيرة في إطار الاحتجاجات على الإفراط في التسويق لكرة القدم بألمانيا.



ويدور النقاش حول عدد من الموضوعات من بينها لقب المنتخب الألماني «المانشافت» (الفريق).



وقال بيرهوف إنه يدرك أن تصريحاته لا تحظى بتأييد واسع، لكنه اتهم البعض أيضا بازدواجية المعايير.



وأضاف بيرهوف: «نفس الإعلام الذي ينتقد تحول المنتخب إلى حدث بارز، يتحدث بحماس في اليوم التالي بشأن سوبر بول (مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم بأميركا) أو قدوم الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية إلى ألمانيا. لا يوجد منتج يحظى بترويج مثل الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية. لذلك عليكم أن تتوقفوا عن هذه الانتقادات».