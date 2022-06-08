فرضت كرواتيا وصيفة مونديال 2018 التعادل على ضيفتها فرنسا بطلة العالم 1-1 في سبليت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول للنسخة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.



وكانت فرنسا، بطلة النسخة الثانية من المسابقة القارية الجديدة، البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو (52) وفي طريقها إلى تعويض خسارتها على أرضها أمام ضيفتها الدنمارك 1-2 الجمعة في الجولة الأولى، لكن كرواتيا نجحت في إدراك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها البديل مهاجم هوفنهايم الألماني أندري كراماريتش بنجاح (83).



وقال مدرب «الديوك» ديدييه ديشان: «لقد فعلنا أشياء جيدة مع الأخذ في الاعتبار جميع التغييرات التي قمنا بها. لقد تقدمنا في النتيجة، وكان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني.

للأسف منحناهم هدف التعادل من ركلة جزاء، ثم ضغط الكروات لتحقيق الفوز، خاصة أننا تركنا لهم مساحات أكبر».



في المقابل، قال مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش: «أنا فخور باللاعبين، لقد أظهروا الشخصية، واستطاعوا العودة بعد الهزيمة (ضد النمسا). استعادوا طعم الهجوم.

مع لوكا (مودريتش)، المنتخب مختلف تماما، إنه مهم جدا، يمنح الإيقاع، يستعيد كرات مهمة مرات عدة. في غضون 3 أيام، سنلعب مرة أخرى، إنه أمر متعب جدا، نشعر بالتعب أكثر مما كنا نعتقد. سيتعين علينا إجراء تغييرات وإيجاد بدائل».



وفي المجموعة ذاتها، واصلت الدنمارك انطلاقتها القوية وحققت فوزا الثاني تواليا والثاني خارج قواعدها بعد الأول على فرنسا 2-1، حيث تغلبت بالنتيجة ذاتها على مضيفتها النمسا.



وتأخر انطلاق المباراة لساعة ونصف الساعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.



وكانت الدنمارك البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط توتنهام الانجليزي بيار-إميل هويبييرغ في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل المنطقة، وانتظرت النمسا الدقيقة 67 لإدراك التعادل عبر بواسطة لاعب وسط فولفسبورغ الألماني كسافر شلاغر من مسافة قريبة اثر تمريرة من البديل مهاجم بولونيا الايطالي ماركو أرناتوفيتش، لكن لاعب وسط أودينيزي الإيطالي ينس ستريغر لارسن سجل هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 84 بتسديدة قوية اثر تمريرة من لاعب وسط برنتفورد الإنجليزي كريستيان إريكسن.



وانفردت الدنمارك بالصدارة برصيد 6 نقاط وفضت الشراكة بفارق 3 نقاط مع النمسا، فيما تحتل فرنسا المركز الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف أمام كرواتيا.



هذا، وتقام مساء اليوم مباراتين ضمن المجموعة الرابعة، حيث يلتقي منتخب بلجيكا مع پولندا، وويلز مع هولندا.