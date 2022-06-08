حقق فريق جازو للسباقات GR فوزا مذهلا بالمركزين الأول والثاني في الجولة الرابعة من «بطولة العالم للراليات» WRC للعام 2022، التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات» FIA في رالي البرتغال على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1، إذ سجل كالي روفانبيرا فوزه الثالث على التوالي متقدما على زميله إلفين إيفانز، لتعزز بذلك شركة تويوتا صدارتها لبطولة المصنعين بفارق 59 نقطة.



ففي الاختبار الأول لها على الطرقات المكسوة بالحصى، أثبتت مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 التي تمثل الجيل الجديد من المركبات الكهربائية «الهايبرد» قدرتها على المنافسة، إذ فازت بـ 15 من أصل 19 مرحلة من مسار السباق.

وقد كان اليوم الأول من السباق حافلا بالمنافسة خصوصا بين إيفانز على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 33، وروفانبيرا الذي عزز صدارته للبطولة للمرة الأولى في مسيرته على متن مركبة تويوتا يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 69.

وقد انحصرت المنافسة بينهما في اليوم الثاني، ليحتل روفانبيرا الصدارة في ظل الأحوال الجوية الصعبة خلال فترة ما بعد الظهر.



ورغم تلك التحديات، تمكن روفانبيرا ومساعده يوني هالتونن من الفوز بالمرحلة قبل الأخيرة بالإضافة إلى مرحلة «باور» الأخيرة Power Stage، ليضمنا مرة أخرى الحصول على أكبر عدد من النقاط ويرفعا الفارق إلى 46 نقطة بعد فوزهما في ثلاثة من السباقات الأربعة الأولى، في حين أنهى إيفانز ومساعده سكوت مارتن السباق بفارق 15.2 ثانية عن الفائز، ليعودا لاعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى هذا الموسم.



وبهذه المناسبة، قال رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن آكيو تويودا: «سعداء للغاية بتحقيق 3 انتصارات متتالية، خاصة مع تنوع المسارات التي خاضها الفريق هذا الموسم سواء من الجليد أو الأسفلت أو الحصى.

وأتقدم بالشكر الجزيل لفريق جازو للسباقات الذي أثبت قدرة وجدارة مركبة تويوتا GR يارس رالي1 على الفوز في كل أنواع التضاريس.

كذلك، كان من الرائع الفوز بالمركزين الأول والثاني، وأود أن أشكر إلفين وسكوت وجميع أعضاء الفريق على الأداء المتميز، حيث حافظت تويوتا على صدارة البطولة في الثلث الأول من الموسم، كما أقدر الدعم المستمر لجمهورنا والذي يعد مصدر إلهام يدفعنا نحو الاستمرار بتطوير مركباتنا لتصبح الأقوى مع نهاية كل موسم».



ومن المقرر أن تقام الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات 2022 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، في مدينة سردينيا في إيطاليا خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو، وستجري منافساتها على طرقات سريعة وضيقة.