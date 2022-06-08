أعلن نادي إمبولي الإيطالي لكرة القدم تعيين باولو زانيتي مدربا جديدا لفريقه بعد أيام قليلة من رحيل مدربه السابق أوريليو أندرياتسولي.



وقال النادي الإيطالي في بيان صحافي، إن المدير الفني الإيطالي البالغ من العمر 39 عاما وقع لمدة عامين مع عام ثالث اختياري في حالة تحقيق نتائج جيدة.



وكان زانيتي مدربا لفريق فينيتسيا هذا الموسم، قبل أن يحل محله أندريا سونسين في نهاية أبريل، عندما كان النادي الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء أول الهابطين إلى الدرجة الثانية.



في المقابل، نجح إمبولي الصاعد بدوره حديثا غلى الدرجة الأولى في إنهاء الموسم في المركز الرابع عشر، وهي مرتبة جيدة لم تمنعه من الانفصال عن أندرياتسولي الأربعاء الماضي.