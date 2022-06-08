أكد تقرير لمركز الدراسات الدولية الرياضية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والنرويجي إرلينغ هالاند، هم اللاعبون الأكثر قيمة مالية في عالم كرة القدم.



ويأتي مبابي في المركز الأول كأعلى قيمة مالية، وذلك بعدما قدم موسما رائعا مع باريس سان جرمان وتواجد في 60 هدفا (سجل 39 وصنع 21) في 46 مباراة شارك بها في كل البطولات.

وفاز فينيسيوس بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، فيما انتقل هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني إلى مان سيتي الإنجليزي بعدما سجل 86 هدفا في 89 مباراة مع الفريق الألماني.



ورفض مبابي الانتقال إلى ريال مدريد ليوقع على عقد جديد لمدة ثلاثة أعوام أخرى مع باريس سان جرمان الشهر الماضي، فيما تقدر قيمة اللاعب الفائز بكأس العالم بمبلغ 205.6 ملايين يورو (220 مليون دولار) وفقا للتقرير.



ويأتي النجم البرازيلي فينيسيوس في المركز الثاني بقيمة 185.5 ملايين يورو، فيما تبلغ قيمة هالاند 152.9 ملايين يورو رغم أنه كلف مان سيتي مبلغ 60 مليون يورو فقط، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.