بطريقتها الخاصة، نفت الفنانة أصالة الشائعات التي ترددت مؤخرا حول انفصالها عن زوجها الشاعر فائق حسن، وذلك بعدما ظهر الزوجان معا قبل بداية حفلها الغنائي في دبي على مسرح أرينا.



ونشرت الصفحة الرسمية لـ «روتانا» في «انستغرام» عدة مقاطع فيديو ظهر فيها فايق وهو يرافق أصالة، في الحفل الذي يعد واحدا من أضخم الحفلات، بعدما نفدت تذاكره منذ أيام ورفع شعار كامل العدد، وأشعلت الفنانة حفلها، حسب مجلة «لها»، بمجموعة من أغانيها القديمة والحديثة.



وكانت أصالة قد أعلنت عن حفلها منذ أيام عبر حسابها الخاص على «إنستغرام» وكتبت: «في عاصمة السعادة والأمان والجمال رح نجتمع سوا ورح نسمح للموسيقى تتدخل بكل حواسنا، نطير نبكي نفرح نرسم أحلى صور نحنا منها، ونقول لليوم من أوله بدنا نعيش جو دبي».



وأحيت أصالة نهاية الشهر الماضي حفلا غنائيا ضخما في جدة رفع شعار كامل العدد، وعبرت عن سعادتها الشديدة بالحفل وقالت: «كانت حفلة صعب أقدر أنسى حلاوتها، حلوة لدرجة خلت كل شيء حوالينا حلو، شكرا حبايبي أهل جدة الطيبين دائما ذكرياتنا سوا ما بتتنسي».