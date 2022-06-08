تصدرت الفنانة نيرمين الفقي تريند محرك البحث «غوغل»، بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجها، من رجل أعمال وأنها تخفي الأمر عن جمهورها.



وردت نيرمين من خلال تصريحات صحافية على تلك الأخبار بشكل عنيف، قائلة: «الكلام ده مالوش أي أساس من الحقيقة، يمكن اللي كتب الإشاعة عايز يحس بأهميته، والحقيقة هو أو هي عملوا خير، لأن كمية الاتصالات خليتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم».



ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تخرج فيها شائعات عن زواج الفقي دون أن تعلن، حيث كانت قد نفت منذ عدة أشهر ارتباطها بمصور فوتوغرافي، خضعت معه لجلسة تصوير، وأنها فوجئت بانطلاق تلك الشائعة من دون أي مقدمات، وهو ما دفعها لأن تخرج لتنفي ذلك الأمر.



وكانت نيرمين قد أكدت في تصريحات سابقة أنها لا تمانع في خطوة الزواج، لكنها تبحث عن الحب وعن الرجل المناسب، وأنها عندما تتزوج فسوف تعلن للعالم كله.