أصدر أشرف عبدالعزيز محامي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بيانا صحافيا كشف من خلاله عن نية موكلته مقاضاة شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز بعدما أثار جدلا واسعا بتصريحاته، خلال الساعات القليلة الماضية.



وقال محامي ياسمين في بيان: «يحذر مكتب أشرف عبدالعزيز محامي الفنانة ياسمين عبدالعزيز أن شقيقها ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخصها، لذا فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأنه سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حال مخالفة ذلك».