هاجمت الفنانة منة فضالي من خلال تعليقها على صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، بعض الأشخاص الذين وصفتهم بأنهم يمتلكون قلوبا حاقدة ولا ينطقون إلا الكلمات الجارحة.



وظهرت منة في الصورة بظهرها متعمدة إخفاء وجهها وإبراز الوشم المرسوم على كتفها، حيث علقت على الصورة: «اتضح أن معظم الأشخاص ليس لديهم القدرة على النقاء والطيبة، ولكن يملكون قلوبا حاقدة، كره، شر، كلمات جارحة، وهذا يدل على التربية».



وتابعت: «لست مجبرة على المسامحة ولا التبرير لأحد عن تصرفاتي أو كلامي أو ملابسي، هذا أنا ولن أتغير ولكم مني التحية».



وتساءل العديد من متابعيها عن سبب ظهورها في تلك الصورة بظهرها وتعمدت إخفاء وجهها، ولمن تريد أن توجه كل تلك الرسائل التي جاءت بين سطور تغريدتها.