القاهرة - محمد صلاح



أعلنت الفنانة نبيلة عبيد عن خوضها تجربة جديدة لأول مرة في مشوارها الفني، حيث وافقت على تقديم برنامج أسبوعي بعنوان «مع نبيلة عبيد»، وأصاب الخبر دهشة الوسط الفني لأنه يبث على إذاعة «القاهرة الكبرى» بالإذاعة المصرية، وتروي فيه ذكرياتها وأعمالها وكواليس خاصة وأسرار، كما تستضيف عددا من نجوم الفن الكبار للحوار عن قضايا فنية واجتماعية وحكايتها مع المهرجانات الدولية الكبرى، وتتلقى أسئلة واستفسارات من المستمعين لتجيب عنها.



وأشارت نبيلة الى أنها وافقت على خوض التجربة لإعجابها الشديد بالفكرة وسيناريو الحلقات، كما أنها تعتز بالإذاعة المصرية رغم أنها سبق وتلقت عروضا مغرية لتقديم برامج في القنوات الفضائية ولكنها لم تحبذ الفكرة، وتعقد اجتماعات دورية مستمرة مع طاقم العمل لوضع الخطوط العريضة وأسماء الضيوف وأفكار الحلقات.