يأمل منتخبنا الوطني أن يتغلب على فلسطين عندما يلتقيه في الـ 4 عصر اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، وذلك لحجز مقعد في الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا لكرة الصالات المقامة في صالة نادي النصر، فيما تلتقي السعودية مع العراق في 7:30 مساء في مباراة مهمة للطرفين.

وتتصدر الكويت والعراق ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، اذ يتقدمان على السعودية صاحبة المركز الثالث بفارق نقطة، ويأتي المنتخب الفلسطيني رابعا من دون نقاط.

وكان منتخبنا الوطني قد حقق فوزا صعبا على حساب السعودية 5-4 ضمن الجولة الثانية أمس الأول، سجلها كل من: عبدالرحمن المسبحي (هدفان) وعبدالعزيز البسام وعبدالرحمن الطويل وصالح الفاضل.



وجاءت المباراة صعبة ومثيرة في كل أحداثها، حيث عانى «الأزرق» في العودة من التأخر بالنتيجة وتحقيق الفوز، لاسيما عندما حصل حارس مرمى منتخبنا محمد الهزيم على البطاقة الحمراء، فيما فاز منتخب العراق على فلسطين 6-4، وبذلك أصبح الصراع شديدا بين منتخبات الكويت والسعودية والعراق للصعود إلى المربع الذهبي عن المجموعة الأولى.