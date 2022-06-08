هادي العنزي



انضم المدافع البرتغالي بيدرو فيليببي مونتيرو (مواليد 1994) إلى الفريق الأول للكرة بنادي الفحيحيل، بعدما وقع عقده الرسمي مساء أمس الأول، ليصبح ثاني التعاقدات الصيفية بعد تجديد التعاقد مع الدولي السوري عبدالله الشامي بداية الأسبوع.

ويعد بيدرو مونتيرو من المدافعين طوال القامة (190 سم)، وسبق له اللعب في أندية فيرموندي البرتغالي، وانضم معارا لنادي سبورتينغ براغا، كما لعب في صفوف استوريل البرتغالي، كما يجيد المساندة الهجومية، وسبق أن أحرز العديد من الأهداف في تجاربه السابقة.



وفي سياق متصل، يسعى الجهاز الإداري لحسم التعاقد مع مدرب أجنبي خلفا للكرواتي داليبور ستاركيفتش، وذلك لوضع البرنامج الإعدادي لـ «الأشاوس»، الذي يسعى للمحافظة على البقاء ضمن فرق الدرجة الممتازة للموسم الثالث تواليا، وذلك قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل بفترة كافية.