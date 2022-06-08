يحيى حميدان



توج منتخبنا الوطني بكأس التفوق العام في بطولة الرماية الشرطية لدول مجلس التعاون الخليجي الثانية، التي أقيمت في مجمع ميادين الرماية بنادي الصيد والفروسية لاتحاد الشرطة الرياضي بمنطقة صبحان.



وقام رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، ورئيس اتحاد الشرطة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العميد حقوقي وليد الشهاب وعدد من الشخصيات بتتويج أصحاب المراكز الأولى في مختلف المسابقات وذلك بفندق هوليدي إن، حيث حصل السعودي الوكيل رقيب محمد العنزي على المركز الأول في مسابقة (رماية مسدس ثابت ـ فردي)، وجاء الكويتي المقدم ثامر المطيرات في المركز الثاني، والعماني العريف عبدالرحمن الناصري بالمركز الثالث، فيما حصل المنتخب العماني على المركز الأول في مسابقة (رماية مسدس ثابت ـ فرق)، وحل المنتخب الكويتي في المركز الثاني، والمنتخب السعودي في المركز الثالث وذلك في منافسات اليوم الأخير أمس.

من جهته، هنأ العميد الشهاب أبطال منتخب الكويت بعد حصولهم على المركز الأول في كأس التفوق العام بأكبر عدد من الميداليات الذهبية في مختلف المسابقات، مهديا هذا الفوز إلى وزارة الداخلية ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الشيخ أحمد النواف.



وأضاف الشهاب في حديث مع «الأنباء» أن اليوم الاخير للبطولة شهد منافسة قوية بين كل الرماة ولم يكن حصول المنتخب الكويتي على المركز الأول سهلا.



من جهته، قال أمين صندوق اتحاد الشرطة ورئيس اللجنة الفنية في البطولة العقيد ‏عبدالله الحمر إن المنافسة كانت قوية على المركز الأول في مختلف المسابقات، حيث برز بشكل خاص المشاركون العمانيون والسعوديون، وحسم الكويت للمركز الأول جاء بصعوبة نظرا لتقارب المستويات.



وأشار العقيد الحمر إلى أنه لمس رضا وسعادة جميع المشاركين فيما يخص التنظيم وهذا الأمر جاء بعد توزيع المهام على مختلف اللجان ما أخرج البطولة بهذا الشكل المنظم والمدروس.