كشفت بطولة الأندية الخليجية الـ 38 لأبطال الكؤوس، عن وجه فني رفيع، وإثارة وتشويق في القمة التي جمعت النجمة البحريني ومضر السعودي، والتي جادت بكل فنون كرة اليد المتطورة، إذ دانت الأفضلية بشوطيها للبطل البحريني الذي خرج فائزا على شقيقه السعودي 33-26، في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله امس الأول، ليقدم «النجمة» نفسه منافسا قويا على اللقب الخليجي، من أول ظهور له في البطولة، المقامة حاليا في الكويت وتختتم الأحد المقبل.



وتصدر النجمة البحريني ترتيب المجموعة الأولى بنقطتين تلاه مضر السعودي بالرصيد نفسه وبفارق الأهداف للأول، فيما حل السالمية ثالثا دون رصيد من النقاط. ويتحدد ترتيب المجموعة مع ختام مباريات الجولة الرابعة والأخيرة من الدور التمهيدي والتي أقيمت أمس.



وفي المجموعة الأولى حقق الجزيرة الإماراتي فوزه الأول بعد تغلبه على مسقط العماني 27-26، في مواجهة متواضعة فنيا بين الفريقين.



وتخلد فرق البطولة للراحة اليوم الأربعاء، على أن يقام غدا الخميس الدور نصف النهائي، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، والفائزان يصعدان لنهائي البطولة الأحد المقبل، فيما يلتقي الخاسران على المركزين الثالث والرابع باليوم نفسه، ويلعب السبت المقبل ثالث المجموعة الاولى مع ثالث المجموعة الثانية على المركزين الخامس والسادس.



وكان مسقط العماني الذي خسر جميع مبارياته في الدور التمهيدي احتل المركز السابع رسميا كون المجموعة الأولى 4 فرق والثانية 3 فرق.