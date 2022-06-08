مبارك الخالدي



خسر منتخبنا الوطني الاولمبي أمام نظيره العراقي 3-1 في المباراة التي جمعتهما امس على الملعب المركزي لمدينة قرشي في اطار الجولة الثالثة والختامية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة في أوزبكستان، والخسارة هي الثالثة لمنتخبنا الذي خرج خالي الوفاض، فيما رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 5 نقاط ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة رفقة المنتخب الأسترالي الذي نجح في الفوز على الأردن بهدف دون رد ويتصدر المجموعة بـ 7 نقاط.



سجل لمنتخبنا يوسف الرشيدي (11)، وسجل للعراق منتظر محمد (34) ومؤمل عبدالرضا (58) ومحمد غريباوي (81).



جاء الشوط الأول حافلا بالإثارة من الجانبين، وتميز باللعب المفتوح وقدم الأزرق افضل مستوياته في البطولة انتشارا وتمريرا للكرة، وتقدم بالنتيجة أولا بهدف عن طريق الرشيدي بعد أن مرر له الكرة فواز مبيليش من خلف المدافعين، كما أهدر الرشيدي نفسه فرصة توسيع الفارق بعدما احتسب الحكم الاماراتي عمر العلي ركلة جزاء للأزرق نفذها الرشيدي بعيدة عن المرمى، وبعدها تراجع الأزرق ما أدى الى نجاح منتخب العراق في إحراز ثلاثة أهداف متتالية.