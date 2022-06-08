عبدالعزيز جاسم



قال مدرب المنتخب الوطني، التشيكي فيتيزلاف لافيكا إن التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا 2023 تعد تحديا كبيرا للأزرق، لذلك حرصنا على أن يكون الاستعداد خاصا من الناحية البدنية في الكويت ومعسكر أبوطبي لوضع اللاعبين تحت المجهر، مشيرا إلى أن الأزرق جاهز ومستعد لمواجهة إندونيسيا اليوم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي بحضور جميع مدربي منتخبات المجموعة، الذي عقد ظهر أمس في فندق راديسون بلو.



وأضاف لافيكا: أخذت وقتا كبيرا في اختيار قائمة اللاعبين لذلك أنا مقتنع بالأسماء المتواجدة في الوقت الحالي خصوصا لاعبي الخبرة لأننا بحاجة إلى التوازن، كما أنني منحت الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب ويبقى الانسجام في النهاية هو الأساس في العمل، لافتا إلى أن جمهور الأزرق دائما يطمح للأفضل وهو أمر يحفزنا، لكن علينا احترام المنافسين لكي نتمكن من التأهل بغض النظر عن المركز.



من جهته، أكد لاعب خط الوسط فهد الأنصاري أن مستوى الأزرق متراجع ونحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف إلا أننا جاهزون ونعد الجماهير بالتأهل لأن الأزرق يمتلك الروح القتالية التي لا يفقدها أبدا حتى في حالة الخسارة، مشيرا إلى أن جميع المباريات صعبة وأن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية.



وقال إن انتقاد تواجد لاعبي الخبرة مع الأزرق أمر غير صحي لأن العمر في الوقت الحالي مجرد رقم، ويجب النظر إلى عطاء ومستوى اللاعب وليس إلى عمره والشواهد كثيرة في جميع دوريات العالم.



أعرف الكويت جيداً



أوضح مدرب إندونيسيا الكوري الجنوبي شين تاي يونغ أنه يعرف الأزرق جيدا وشاهد عدة لقاءات سابقة ويعرف لاعبيه البارزين، ورغم تراجع مستواه في الآونة الأخيرة الا انه دائما يفرض احترامه في الملعب وهو بلا شك سيملك الأفضلية في المباراة كونه صاحب الأرض والجمهور.



الأردن مرشح للصدارة



بدوره، قال مدرب نيبال «الكويتي» عبدالله الشلاحي ان مباراة الأردن تعتبر الفيصل بالنسبة له لأنها تعتبر بوابتنا لباقي المباريات، مشيرا إلى أن الضغوط تعتبر على الأردن والكويت، أما فريقه فيلعب بأريحية لذلك نسعى لنكون الرقم الصعب والحصان الأسود في التصفيات.



وبين أن منتخب نيبال يعتبر جديدا ومعدلا ومتوسط أعماره 21 عاما، ومن المتوقع أن يكون الأردن المرشح الأول للتصدر وستكون البطاقة الثانية بين الأزرق وإندونيسيا، موضحا أن المدرب الكويتي يستطيع العمل تحت أي ظروف، وأنا سعيد جدا في نيبال خصوصا أن العمل هناك احترافي.



الأردن والأزرق مرشحان للتأهل



وأكد مدرب الأردن العراقي عدنان حمد أن فرصة تأهل «النشامى» والأزرق كبيرة في المجموعة نظرا للفوارق الكبيرة بينهما وبين منتخبي إندونيسيا ونيبال ولكن علينا احترام المنافسين، مشيرا إلى أن الأردن عليه استعادة مكانته في آسيا.



ولفت حمد إلى أن الكويت تمتلك تاريخا في كرة القدم ولكنها تراجعت في الآونة الأخيرة وهي قادرة على العودة.