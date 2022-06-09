مفرح الشمري



مثلت مسرحية «السلطان» دولة قطر الشقيقة في مهرجان المسرح الدولي في دورته الـ34 المقام حاليا في تركيا والذي ستنتهي فعالياته 12 الجاري.

المسرحية من تأليف واخراج سالم المنصوري وسينوغرافيا عبدالله البكري ومن بطولة سالم المنصوري، محمد حسن المحمدي، فاطمة الشروقي، خالد خميس، سامح الهجاري، محمد علي وآخرين.



العرض القطري ابهر الجمهور التركي والمشاركين في المهرجان والجاليات العربية المتواجدة هناك لموضوع المسرحية الجريء والذي يدور حول البحار «خميس» الرافض الترشح لانتخابات رئاسة القرية التي يعيش فيها بعد ان أمر حاكمها بإجراء انتخابات نظرا لعدم وجود وريث له، ولكن «خميس» على الرغم من مطالبات أهل القرية بأن يرشح نفسه إلا أنه رفض هذا الأمر بعد حلم حلمه واقتنع فيه بالابتعاد عن عالم السلطة والسياسة لأن ذلك يعتبر مسؤولية كبيرة، ومن يريد ان يتحملها لابد ان يمتلك مهارات ومواصفات خاصة حتى يستطيع ان يقود الذي يحكمهم بأمن وأمان ولا يكون همه الكرسي وتحقيق مصالحه الشخصية على مصالح الشعب.



مسرحية «السلطان» دقت ناقوس الخطر في تركيا للرسالة التي حملتها أحداثها والمتمثلة في نظرة الشعوب العربية السائدة تجاه السلطة والسياسة وتجاه من يتبوأها ويمارسها فهو ملام بكل الاوقات حتى وان كان عادلا انطلاقا من القول المأثور «رضا الناس غاية لا تدرك»، لذلك الابتعاد عن السلطة والسياسة «نعمة» حتى يعيش الانسان بأمان.



يذكر ان دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذا المهرجان بجانب مشاركات من دول آسيوية واوربية، والجميل في هذا المهرجان انه لا توجد به جوائز لذلك تجد عروضه مميزة لعدم وجود الضغوطات النفسية على الفنانين المشاركين فيه عكس المهرجانات الأخرى.