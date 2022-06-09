دلال العياف



برعاية وحضور الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع، أقيم حفل تكريم لمديرة برامج الاسرة والطفل في الاذاعة خديجة دشتي (أم علي) بعد احالتها الى التقاعد في شهر ابريل الماضي.



تكفل بالحفل «الوداعي» زميلاتها وزملاؤها الذين عاصروا «ام علي» طوال فترة خدمتها في قطاع الاذاعة، وذلك تقديرا لعطاءاتها وتعاونها اللامحدود معهم، وهذا الحفل ما هو الا جزء قليل من رد الجميل لها لأنها «لم تقصر مع احد» طوال عملها في وزارة الاعلام وتحديدا في قطاع الاذاعة.

الحفل تضمن العديد من الكلمات الجميلة بحق «أم علي» قيلت من بعض زميلاتها وزملائها، مستذكرين مواقفها معهم التي لا تنسى ودائما حاضرة في البال.