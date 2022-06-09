مفرح الشمري



في خطوة لقيت ترحيبا وتشجيعا من الأوساط الفنية المسرحية ومن المسرحيين بالذات وتحسب لمدير إدارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فالح المطيري وموظفيه، تقام صباح اليوم «ديوانية المسرح» في مسرح الشامية والتي سيشارك بها عدد من المختصين والباحثين في قضايا المسرح لتبادل الأفكار والخبرات والبحث في هموم وشجون الحركة المسرحية وتبادل الخبرات والأفكار التي تساهم في تطور وحل ما تواجهه من معوقات بعد أن بلغت هذا العام 50 عاما من مسيرتها في الكويت.



وسيدير جلسة الديوانية المخرج عبدالعزيز صفر، وسيشارك فيها من جيل الرواد الكاتب المسرحي عبدالعزيز السريع، ومن جيل المسرح الجدد الفنان خالد المظفر.



وسيتكرر إقامة هذه الديوانية كل شهر تقريبا لإفساح المجال لجميع المسرحيين المشاركة في سبيل البحث عن حلول جديدة تساهم في تطوير مسيرة الحركة المسرحية والبحث عن أفكار جديدة لها.