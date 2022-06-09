مفرح الشمري



بعد عودة الحياة الطبيعية وانحسار جائحة كورونا، اعلن مؤسس ورئيس مهرجان الكويت الدولي للمونودراما جمال اللهو عن قيام دورة مهرجان الكويت الدولي للمونودراما السابعة في 24 من يوليو المقبل وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه على خشبة مسرح الدسمة، موضحا انها ستحمل اسم الفنان القدير محمد جابر «العيدروسي».



وفيما يتعلق بالعروض المشاركة، قال «تلقينا الكثير من العروض، وقامت اللجنة الفنية باستقبال تلك العروض من الكويت، والبحرين، والسعودية، والإمارات، وقطر، وعمان، والبرازيل، وكوريا، وبنغلادش، والصين، واليابان، وفلسطين، والأردن، وتونس، والجزائر، وليبيا، وبلغاريا، ورومانيا، لافتا إلى أنه لا يستطيع حاليا إعلان الأعمال التي تمت الموافقة عليها، مؤكدا أن اللجنة تختار الأنسب والأحسن، والعروض التي تتوافق مع مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا، ثم نرفع تلك العروض إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون للرقابة النهائية.



وشكر اللهو وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين على دعمه وموافقته على حضور ورعاية افتتاح المهرجان، مؤكدا: هذا ليس غريبا على الوزير الذي يشجع ويدعم الأعمال الفنية والحركة الثقافية في الكويت، وقد رأينا أخيرا زياراته المتكررة لرواد الحركة الفنية، سواء موسيقية أو مسرحية أو أدبية، وما لمسناه من اهتمام بهذا الجيل الكبير الذي أسس الحركة الفنية والثقافية في الكويت»، واصلا شكره وتقديره للمسؤولين في المجلس الوطني للثقافة على دعمهم وتشجيعهم.