أعلنت الأمانة العامة للأوقاف النتائج الأولية لمسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص للأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي الخامسة 2022/2023، والتي نظمتها الأمانة برعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى أحمد الكندري، ضمن مشاريع الدولة المنسقة لملف الأوقاف في العالم الإسلامي، بهدف ترسيخ مفهوم الوقف والتطوع والعمل الخيري لدى الأطفال، وصقل القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والجمالية لديهم، وتوجيه اهتماماتهم نحو موضوعات جديدة، حيث فتحت هذه المسابقة آفاقا غير مسبوقة في الكتابة والإبداع الأدبي والقصصي في هذا المجال.



وقالت نائب رئيس لجنة الإشراف على المسابقة ومدير إدارة المعلومات والتوثيق ندى البسام بهذه المناسبة، إنه تم تسلم عدد 720 قصة من أكثر من 30 دولة حول العالم، بعد انتهاء فترة التسجيل مباشرة، وأنه تم الانتهاء من الفرز الأولي من قبل لجنة الإشراف على المسابقة، مشيرة إلى أن القصص التي تم ترشيحها لدخول مرحلة التحكيم النهائية، قد أحيلت إلى لجنة التحكيم لإجراء العمليات الفنية الخاصة بهذه المرحلة.



وأكدت البسام أنه سيتم تشكيل لجنة تحكيم متخصصة لتقييم القصص وفقا للمعايير والضوابط الموضوعة، وأنه سيتم إعلان النتائج النهائية بمجرد الانتهاء من فترة التحكيم، وذلك على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للأوقاف وحسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي، متمنية لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.



وفي الختام تقدمت نائب رئيس لجنة الإشراف على المسابقة بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة: علاء الجابر، د. هدى الفرحان، باسمة الوزان، لما بذلوه من جهود في عملية الفرز والتقييم، وخصت بالشكر رئيس اللجنة صقر السجاري على الدعم والمساندة في إنجاح المسابقة.