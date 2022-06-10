في إطار مساعيها الدؤوبة لتوسيع شبكة خطوطها حول العالم وتطوير خدمة العملاء، ومنح خيارات سفر متنوعة، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن توقيع اتفاقية الرمز المشترك مع شركة طيران «ايتا» الإيطالية اعتبارا من تاريخ 1 يونيو 2022.

وتتيح الاتفاقية لـ«الكويتية» إدراج رمزها ضمن رحلات طيران «ايتا» إلى 12 وجهة في جمهورية إيطاليا وهي باليرمو وكاتانيا وفلورنسا وبرينديزي وباري والبندقية وتورينو وجنوى وترييسي وبولونيا ونابولي ولاميتسيا تيرمي، ووجهتين دوليتين من روما إلى أثينا ونيس.

وتعتبر الاتفاقية مواكبة للنمو الملحوظ وطلبات السفر إلى جمهورية إيطاليا، وفتح المجال لعملاء الطائر الأزرق وطيران «ايتا» للاختيار من باقة متنوعة للسفر لوجهات مختلفة. بالإضافة إلى توطيد أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين في المجال التجاري والسياحة.



.. وتُدشن رحلاتها إلى سراييفو



ضمن مساعيها الدؤوبة والمتواصلة لتوسيع شبكة خطوطها، وتطوير خدماتها للوصول إلى أفضل مستويات الجودة، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إطلاق أولى رحلاتها التجارية المجدولة الى مدينة سراييفو في البوسنة بواقع رحلتين بالأسبوع أيام الأحد والخميس وذلك اعتبارا من تاريخ 9 يونيو 2022.

وقالت الشركة في بيان صحافي ان إطلاق رحلة سراييفو تأتي استجابة للطلب الملحوظ والمتنامي لجمهور المسافرين الكرام في دولتنا الحبيبة الكويت، بل وفي منطقة الخليج العربي، مشيرة إلى أنها أطلقت مؤخرا عددا من الوجهات، فيما سيتم اطلاق رحلات جديدة الى كل من مدينة نيس الفرنسية ومدريد وملقا في اسبانيا ومدينة فيينا في النمسا خلال الأيام القادمة.