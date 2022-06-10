ربما تكونوا قد سمعتم عن الساعة الذكية الحديثة من هواوي التي تمزج بين تقنيات هواوي الرائدة والتصميم الأنيق والعصري.

حيث تجمع ساعة WATCH FIT 2 بين التقنيات المتطورة ولمسات الموضة العصرية، ما يجعلها الساعة الذكية المثالية لكل عشاق الموضة.



وتمتلك الساعة تصميما عصريا مع شاشة العرض الكاملة FullView الكبيرة مقاس 1.74 بوصة، كما أنها ذكية وعملية بفضل تقنية مكالمات بلوتوث وعمر البطارية الذي يصل إلى 10 أيام، والعديد من مزايا الصحة واللياقة البدنية، وكل ذلك بسعر رائع يبلغ 46.900 دينارا.



كما تمتاز الساعة بتوافقها مع أجهزة هواوي، بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى ما يجعلها خيارا مثاليا لكل من يبحث عن ساعة ذكية من الفئة المتوسطة.

تتيح لكم الساعة بفضل مكبر الصوت والميكروفون الرد على المكالمات وإنهائها عبر اتصال البلوتوث. إذا لم يكن المستخدمون متاحين للرد على الهاتف، فيمكنهم الرد بسرعة في شكل رسالة قصيرة بنقرة واحدة.



وتمتاز الساعة أيضا بخصائص مذهلة لإدارة الصحة، وتأتي مزودة بتقنيات مثل تتبع نسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 وتتبع معدل ضربات القلب وجودة النوم ونسبة الإجهاد ومراقبة التنفس لتتبع مؤشرات صحتكم.



تمتلك الساعة على الرغم من حجمها الصغير بطارية قوية تدوم لمدة 10 أيام بعد شحنها لمرة واحدة في سيناريوهات الاستخدام العادي ولمدة 7 أيام في سيناريوهات الاستخدام الكثيف.

تعتبر الساعة أيضا جهازا فعالا لتتبع الأداء خلال التمرين. وتدعم 97 وضعا للتمرين، بما في ذلك الجري وركوب الدراجات والسباحة والقفز.

ويمكنها أيضا تتبع التدريبات الشائعة مثل رفع الأثقال والرياضات المائية والرياضات الشتوية والرياضات الاحترافية، ما يجعلها مناسبة لمختلف الاحتياجات الرياضية.