تزايد عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، على غير المتوقع، لكنه بقي عند مستويات متسقة مع سوق العمالة التي تعاني من نقص المعروض.



وقالت وزارة العمل الأميركية أمس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 4 يونيو بواقع 27 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 229 ألف طلب.



وكان خبراء اقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا أن يصل عدد الطلبات إلى 210 آلاف في الأسبوع الأخير.



وتتحرك طلبات الإعانة في نطاق محدود منذ أن تراجعت لأدنى مستوى في أكثر من 53 عاما، مسجلة 166 ألفا في مارس، وسجلت هذا الانخفاض من ذروة وصلتها في أبريل 2020 وقت الجائحة بلغت 6.137 ملايين طلب.