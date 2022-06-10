قال الكرملين أمس الخميس، إنه لا يتوقع أن تقطع غازبروم إمدادات الغاز الروسي عن أي عملاء أوروبيين آخرين، مضيفا أن خطتها لجعل المشترين يدفعون ثمن الغاز بالروبل تعمل على النحو المنشود، وفق ما نقلته «رويترز».



وقطعت شركة غازبروم الإمدادات عن بعض الدول الأوروبية لرفضها سداد مدفوعات الغاز الروسي بالروبل، في إطار مخطط جديد وضعه الكرملين ردا على العقوبات الغربية.



وأوقفت روسيا بالفعل إمدادات الغاز إلى كل من پولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، التي رفضت الاستجابة لمطالبها لفتح حسابات بالروبل لدى بنك روسي في إطار نظام تسوية المدفوعات.



واتفق الزعماء الأوروبيون على قطع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي بنسبة 90%، بحلول نهاية العام، وهو أقوى رد فعل للكتلة حتى الآن على الهجوم الروسي على أوكرانيا.