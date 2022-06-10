أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الاسبوعية والأطفال، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: مطلق حشف مطر المطيري، نواف خلف عباس خلف، عبدالله جبر، حماد براك حماد العجمي، أحمد فلاح دخيل العازمي، موفق بكر درباس، مها سعد علي العازمي، علي حسين أحمد ملا يوسف، مشاري صنت دابان الديحاني، أسماء سعيد عمر شريم.

وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids، فقد فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: الحسن قاسم أكبر لاري، شروق هاني حسين البدر، يوسف مشعل بجاد العتيبي، أفنان خالد علي العتال، طيب باسل يوسف الرشيد البدر، جود حامد منيف الشمري، منصور فرحان سالم العازمي.



وحول الشروط، قال أحمد المطوع - مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.

لذلك، يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهرين كاملين للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.