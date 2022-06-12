تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائي بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة الصالات بفوزه على لبنان 6-3 عصر أمس في صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر في الدور نصف النهائي.



وقدم «الأزرق» مستوى طيبا في الشوط الأول، حيث تحكم بمجرياته بشكل واضح، وتميز اللاعبون في الدفاع والهجوم رغم قوة المنتخب اللبناني، وتمكن منتخبنا من إنهاء النصف الأول من المباراة متقدما بثلاثة أهداف سجلها كل من عبدالرحمن الطويل ويوسف الخليفة وحمد حيات مقابل هدف للبنان سجله مصطفى رحيم.



وفي الشوط الثاني واصل منتخبنا سيطرته وكان اللاعبون بقمة تركيزهم الذهني وحضورهم البدني، وأحبط الحارس «المتألق» محمد الهزيم الكثير من المحاولات اللبنانية. وأضاف «الأزرق» 3 أهداف أخرى بتوقيع صالح الفاضل ويوسف الخليفة وحمد العوضي، وقلص رحيم الفارق للبنان بتسجيله هدفين آخرين له شخصيا ولمنتخب بلاده لبنان، ليضمن «الأزرق» وصوله للمباراة النهائية التي ستقام غدا الاثنين.