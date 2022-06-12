هادي العنزي - الدوحة - فريد عبدالباقي



يستهل منتخبنا الوطني للناشئين مشواره في بطولة كأس أمم آسيا لكرة السلة تحت 16 سنة بمواجهة نظيره الياباني في الـ 1:30 ظهر اليوم بأولى مباريات المنتخبين في المجموعة الثالثة من البطولة الآسيوية التي تنطلق اليوم في الدوحة وتستمر حتى 19 الجاري بمشاركة 13 دولة وهي مؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم التي ستقام في مدينة ملقا الإسبانية خلال الفترة من 2 إلى 10 يوليو المقبل، إذ ستشارك المنتخبات الأربعة التي ستتأهل للدور نصف النهائي إلى المونديال.

وأوقعت قرعة البطولة «الأزرق» ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الفلبين واليابان، إذ من المقرر ان يلتقى الفلبين في الـ 8:15 مساء غد.



ويترأس بعثة منتخبنا نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي خليل الطاهر، الذي يضم في عضويته كلا من وليد الشمري وعويد العنزي إداريين، سلمان رمضان مدربا، طلال القلاف مساعدا للمدرب، مشعل محمد مديرا للمنتخب، جهاد الغالي اخصائيا للعلاج الطبيعي، و12 لاعبا هم: طارق الرشيد، وعبدالله الرشيدان، وبرجس الحسيني، وعادل السعيد وفهد مال الله، وعلي الشهاب، وجمال اظبيه، ودعيج العنيزي، ومشعل الكندري، وطلال عدنان، وهاشم أسدالله وفيصل الحسيني.



العنزي: المشاركة تحد كبير



إلى ذلك، ذكر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة رشيد العنزي، أن مشاركة منتخبنا في نهائيات كأس آسيا جاءت بعدما حل منتخبنا ثانيا في البطولة الخليجية الأخيرة التي أقيمت في المنامة، ومؤكدا أن مشاركة «الأزرق الصغير» تعد تحديا كبيرا، وإنجازا يمهد لمسيرة جديدة لمستقبل كرة السلة الكويتية.



وأضاف: «رغم صعوبة المنافسة إلا اننا نأمل أن يقدم منتخبنا مستوى متميزا، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة المطلوبة»، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وضع خطة إعداد متكاملة للمنتخب منذ تأهله رسميا للبطولة إذ تمت مشاركة المنتخب في دوري الشباب (تحت 19 سنة)، وإقامة معسكر تدريبي بعد انتهاء اختبارات منتصف العام الدراسي.

ولفت العنزي إلى أن تأخير اختبارات نهاية العام الدراسي تسبب في إرباك البرنامج الإعدادي لـ «الأزرق الصغير» الذي غادر إلى الدوحة دون تدريبات تحضيرية كافية.