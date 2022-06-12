يحيى حميدان



قرر الجهازان الإداري والفني لفريق خيطان تجديد التعاقد مع المدافع الفرنسي اسحاق كونيه ولاعب الوسط البرازيلي جوناثان بيريرا للموسم الجديد، فيما استغنت إدارة «الأحمر والأسود» بصفة رسمية عن الثلاثي الأجنبي الفرنسي لاسانا نداي والبرازيليين وليام كورديرو وويلبر ألميدا لرغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب هاني الصقر في البحث عن عناصر أفضل، إذ وضع 3 مراكز لتدعيم الفريق وهي: صانع الألعاب، الجناح الهجومي الأيمن والمهاجم الصريح، لتعزيزها بالمحترفين الأجانب قبل انطلاق التدريبات منتصف الشهر المقبل.



هذا، وقد استقرت إدارة خيطان على اختيار تركيا لإقامة المعسكر التدريبي الذي يسبق انطلاق الموسم الجديد.