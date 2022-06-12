يعقوب العوضي



ضم الكويت محترفين جديدين للفريق الأول وهما الكوبي بيدرو فالديز لاعب لشبونة والبرتغالي أليكسيس هيرنانديز لاعب بنفيكا تدعيما لصفوف الفريق في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري المقررة انطلاقها 22 الجاري في الهند.



وأكد رئيس النادي خالد الغانم أن الفريق يتطلع للمنافسة على لقب البطولة واعتلاء منصات التتويج وأنه قادر على الوصول وتحقيق الطموحات لكن عليه الحذر من تكرار الأخطاء التي وقع فيها سابقا والحرص على احترام جميع المنافسين بغض النظر عن المستوى الفني والفوارق الأخرى.



وكان الكويت قد ودع بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس المقامة حاليا بالكويت بالخسارة أمام مضر السعودي في نصف النهائي بنتيجة 23-25 بعد مباراة مثيرة من الطرفين وسط حضور جماهيري كبير، وبذلك سيكون النهائي اليوم بين مضر والنجمة البحريني الذي تأهل هو الآخر بفوزه على حساب الأهلي القطري 28-21، فيما التقى في وقت متأخر امس الكويت مع الأهلي على المركزين الثالث والرابع.



إلى ذلك، أقام خالد الغانم مأدبة عشاء على شرف رؤساء الوفود المشاركة في البطولة حضرها نائب رئيس الاتحاد الدولي وأمين صندوق الاتحاد الآسيوي بدر الذياب ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي، ورئيس الاتحادين السعودي والعربي فاضل النمر ورئيس الاتحاد الإماراتي نبيل عاشور ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة بدر العصيمي والعديد من الشخصيات وأعضاء الاتحاد الكويتي.