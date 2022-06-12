أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية فواز زلوم، أن الاتحاد قرر إقامة دورة تحكيمية بإشراف ودعم من الاتحاد الدولي للسباحة في قطاع غزة الشهر المقبل لمدة 6 أيام، مضيفا أن الدورة تستهدف حكام المياه المفتوحة للمحاضر الدولي عبد المنعم علوي من عمان.



وأوضح أن الدورة تأتي استكمالا للدورة التحكيمية الأولى، والتي هي تعد من أهم الدورات التي يدعمها الاتحاد الدولي للسباحة وتكتسب أهمية استثنائية لكونها تقام في قطاع غزة وسيشارك فيها 28 حكما من كلا الجنسين، شاكرا رئيس الاتحاد الدولي للسباحة الكويتي حسين المسلم وباقي الأعضاء لرعايتهم واهتمامهم الاستثنائي بالسباحة الفلسطينية ومساهمتهم في الإشراف على ودعم أنشطته.